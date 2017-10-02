Еврокомиссия считает незаконным референдум в Каталонии

Испанию и "бунтующую" автономию призывают перейти от конфронтации к диалогу

В Еврокомиссии заявили, что согласно конституции Испании проведенный референдум в Каталонии является незаконным. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на ежедневном брифинге в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Согласно испанской Конституции, вчерашнее голосование в Каталонии было незаконным. Для Еврокомиссии, и президент Юнкер неоднократно повторял, это является внутренним вопросом Испании. Поэтому надо решать данный вопрос в соответствии с конституционным строем Испании", - сказал он.

При этом в Еврокомиссии призвали правительства Испании и Каталонии перейти от конфронтации к диалогу, отметив, что насилие не решит ситуацию.

"Мы призываем всех участников, которых это касается, очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не сможет быть инструментом в политике. Мы доверяем лидерству премьер-министру Мариано Рахою, чтобы урегулировать этот сложный процесс с полным уважением к испанской Конституции и фундаментальным правам граждан ", - заявил Схинас.

Также он напомнил, что в случае отделения автономии от Испании Каталония окажется за пределами Евросоюза.

"Мы уже повторяли позицию, которой придерживается Комиссия, так же, как и ее предшественники, что подобные референдумы должны быть организованы в соответствии с Конституцией Испании. И это означает, что территория, которая выходит (из состава Испании, - ред.), обнаружит себя за пределами ЕС", - сказал Схинас.

Напомним, в воскресенье в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений, пострадали сотни человек.

Власти Каталонии заявили, что референдуме независимость автономии поддержали 90% из 2,2 млн проголосовавших (42% от общего количества избирателей).

Премьер-министр Испании Марьяно Рахой в свою очередь заявил, что референдум не состоялся, а Мадрид не признает его результатов.