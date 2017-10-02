В России за распространение наркотиков посадили в тюрьму более тысячи украинцев, - Минюст

Более 1 тыс. граждан Украины осуждены в России за распространение наркотиков. Об этом сообщил на брифинге замминистра юстиции Сергей Петухов, передает LB.ua.

"Более 1 тыс. граждан Украины осуждены в России (за распространение наркотических и психотропных веществ, - ред.)", - сказал он.

По его словам, в среднем российские суды приговаривают к 10 годам лишения свободы. Оправдательных приговоров практически не выносится.

Петухов призвал граждан Украины не ездить в Россию работать курьерами и в других сферах, поскольку это может быть ловушкой.

Он также сообщил, что 70 граждан Украины обратились в министерство юстиции в связи с их незаконным осуждением в России.

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"70 граждан к нам обратилось в связи с, как они заявляют, осуждением", - сказал он.

Петухов подчеркнул, что украинская сторона обращается и будет обращаться к РФ с просьбой о переводе осужденных для отбытия наказания в Украине. Такую возможность, как отметил министр, предоставляет международное право.

В частности, в 2015 году таким образом было переведено из России 25 человек, в 2016 - 44, и в текущем году - 73 человека.