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Главная » Мир » Во время столкновений на референдуме в Каталонии пострадали 893 человека
Референдум за независимость Каталонии

Во время столкновений на референдуме в Каталонии пострадали 893 человека

Во время столкновений на референдуме в Каталонии пострадали 893 человека
Фото: Sky News

Четыре человека были серьезно ранены

02.10.17 13
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В Каталонии 893 человека обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время столкновений с полицией в воскресенье, 1 октября. Такую информацию обнародовала Служба здравоохранения автономии, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

По данным медиков, четыре человека были серьезно ранены в столкновениях, но сейчас они находятся в стабильном состоянии и угрозы их жизни нет.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

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