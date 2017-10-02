Во время столкновений на референдуме в Каталонии пострадали 893 человека

В Каталонии 893 человека обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время столкновений с полицией в воскресенье, 1 октября. Такую информацию обнародовала Служба здравоохранения автономии, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
По данным медиков, четыре человека были серьезно ранены в столкновениях, но сейчас они находятся в стабильном состоянии и угрозы их жизни нет.
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Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.
По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.
Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.