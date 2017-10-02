Иран разместил танки на границе с Иракским Курдистаном, – СМИ

Это связано с прошедшим 25 сентября референдумом о независимости Иракского Курдистана от Ирака

Иран 2 октября развернул десятки танков, поддерживаемых артиллерией на границе с автономным курдским регионом Ирака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные курдских чиновников, передает Европейская правда.

Считается, что такой шаг является частью совместных учений, запланированных иранскими и иракскими правительственными вооруженными силами в связи референдумом курдов, который состоялся неделю назад.

"Танки можно увидеть с курдской стороны", – заявил чиновник из Эрбиля, столицы регионального правительства Курдистана.

Военный представитель Ирана заявил 30 сентября на государственном телевидении, что Иран и Ирак "согласовали меры по обеспечению безопасности на границе и приема иракских сил, которые должны быть размещены на пограничных постах".

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Недавно Тегеран ввел временное эмбарго в отношении Иракского Курдистана, запретив иранским компаниям транспортировать топливо.

Ранее сообщалось, что иракские военные готовятся взять под свой контроль внешние границы северного курдского региона.

Напомним, 25 сентября в курдский автономии Ирака прошел референдум о поддержке независимости. Референдум не был признан ни центральным правительством Ирака, ни другими странами.