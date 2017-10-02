Испания грозит лишить Каталонию автономии

Министр юстиции Испании Рафаэль Катала заявил, что государство может воспользоваться своим конституционным правом и отменить автономию Каталонии, если ее региональный парламент провозгласит независимость. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам министра, согласно 155-й статье конституции Испании, центральное правительство имеет право отменить автономный статус Каталонии.

"Существует 155-я статья (конституции, – ред.). Мы применим всю силу закона. Нашим долгом является решение проблем, и мы это сделаем, даже если определенные меры будут болезненным. Но если кто-то провозгласит независимость, мы вынуждены будем сказать им, что они этого не имеют права сделать", – подчеркнул чиновник.

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Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

Европейская комиссия назвала ситуацию с референдумом в Каталонии внутренним делом Испании и отметила, что согласно конституции Испании, голосование не было законным.

Согласно информации Еврокомиссии, если бы референдум был организован в соответствии с конституцией Испании, это означало бы, что отделенная от Испании Каталония окажется также вне Европейского союза.