В больницы доставили уже 406 раненых в результате стрельбы в Лас-Вегасе

Стрельба в Лас-Вегасе / Фото из открытых источников

В результате стрельбы в Лас-Вегасе в больницы доставили 406 пострадавших. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на данные полиции, передает Укринформ.

"По оценкам Департамента пожарной охраны округа Кларк, предварительно 406 человек были доставлены в районные больницы и 50 человек погибли после стрельбы в воскресенье вечером", - сообщили в полиции.

Напомним, 2 октября, в ночь с воскресенья на понедельник, неизвестный открыл стрельбу на музыкальном фестивале Route 91 Harvest.

Из-за инцидента аэропорт Лас-Вегаса приостановил работу, а также в районе стрельбы перекрыто движение.