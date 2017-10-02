Стрелок из Лас-Вегаса покончил с собой

На месте стрельбы в Лас-Вегасе / Фото из открытых источников

В Лас-Вегасе стрелок, который открыл огонь на музыкальном фестивале, совершил самоубийство, а не был убит правоохранителями. Об этом сообщил шериф Лас-Вегаса Джо Ломбардо, передает 112 Украина.

По информации офицера, стрелок застрелился сам, до входа полицейских в гостиничный номер, в котором он находился.

В номере нашли десять единиц оружия. В то же время в полиции не уточняют, из какого именно оружия велась стрельба.

Напомним, 2 октября, в ночь с воскресенья на понедельник, на музыкальном фестивале Route 91 Harvest неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия. Сообщается о 50 погибших и более 400 раненых.

Из-за инцидента аэропорт Лас-Вегаса приостановил работу, также в районе стрельбы перекрыто движение.