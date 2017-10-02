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Главная » Мир » В Каталонии сказали, когда провозгласят независимость
В Каталонии сказали, когда провозгласят независимость
Фото: pri.org

В Каталонии сказали, когда провозгласят независимость

В течение 24 часов после публикации итогов референдума

02.10.17 62
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Власти Каталонии объявят решение о провозглашении независимости в течение 24 часов после публикации результатов референдума. Об этом на пресс-конференции заявил глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, передает РБК-Украина со ссылкой на La Vanguardia.

Кроме того, Пучдемон заявил о необходимости вывода из Каталонии полиции и Гражданской гвардии Испании. Он также отметил, что каталонские власти проведут расследование нарушения прав жителей региона в ходе референдума.

"Я думаю, что мы заслужили право быть услышанными, чтобы на наши проблемы напрямую обращали внимание европейские институты", - заявил Пучдемон.

Он также отметил, что для урегулирования ситуации между Барселоной и Мадридом необходимо посредничество третьей стороны.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

Европейская комиссия назвала ситуацию с референдумом в Каталонии внутренним делом Испании и отметила, что согласно конституции Испании, голосование не было законным.

Согласно информации Еврокомиссии, если бы референдум был организован в соответствии с конституцией Испании, это означало бы, что отделенная от Испании Каталония окажется также вне Европейского союза.

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