На Эльбрусе среди тел пропавших 13 лет назад туристов нашли украинский паспорт

Поисковая операция тринадцатилетней давности была безрезультатной, и только в сентябре этого года, после длительной жары и таяния горного снега, удалось найти часть погибшей экспедиции

На западном склоне горы Эльбрус, которая является самой высокой вершиной Кавказских гор, среди тел туристов, пропавших 13 лет назад, обнаружен паспорт гражданина Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Действительно, есть факт нахождения нескольких тел на западном склоне горы Эльбрус. При осмотре одного из тел был обнаружен паспорт гражданина Украины и несколько проездных билетов. Вместе с тем, по состоянию на сейчас, продолжается идентификация тел", - сказала Беца.

По ее словам, говорить о гражданстве других погибших можно будет только после завершения идентификации тел.

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону продолжает заниматься этим делом.

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По информации ТСН, на Эльбрусе обнаружили тела десяти погибших туристов из разных стран, среди которых - трое украинцев. Альпинисты исчезли еще в 2004 году. В экспедиции принимали участие шесть спортсменов, судьба еще трех украинцев из той экспедиции до сих пор неизвестна.

Поисковая операция тринадцатилетней давности была безрезультатной, и только в сентябре этого года, после длительной жары и таяния горного снега, удалось найти часть этой экспедиции - тела Юрия Юхимчука и Геннадия Герасименко из Хмельницкого, а также винничанина Виталия Сидорова. Тела трех альпинистов нашли в палатке на высоте 5300 метров. Причину смерти еще не выяснили, впрочем, признаков насилия не обнаружили. Тела украинцев сейчас в морге Нальчика.