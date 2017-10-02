В Европе половина всех смертей происходят из-за проблем с сердцем и сосудами

По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания – такие, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушения мозгового кровообращения, сердечная недостаточность и пороки сердца – являются главной причиной смерти в мире и ежегодно уносят миллионы жизней, передает УНИАН.

По прогнозам, в 2030 году от этих болезней умрет 23,5 миллиона человек.

В Европейском регионе ВОЗ сердечно-сосудистые заболевания – причина половины всех смертей.

80% сердечно-сосудистых заболеваний регистрируют в странах с низким и средним уровнем дохода.

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Как писал "Фокус", сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в Украине, особенно среди мужчин. К сердечно-сосудистым заболеваниям относятся такие как ишемическая болезнь сердца (сердечные приступы), инсульт, повышенное артериальное давление (гипертония), заболевание периферической артерии, ревматическая болезнь сердца, врожденные заболевания сердца и сердечная недостаточность. Чаще всего причиной таких заболеваний являются поведение и привычки человека: курение, недостаток физической активности, нездоровое питание и избыток алкоголя.

Изменив такое поведение, человек сможет существенно снизить риск сердечно-сосудистых болезней. Медики, прежде всего, советуют бросить курить, потому что именно курение является одной из главных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В течение двух лет после отказа от табака значительно уменьшается риск ишемической болезни сердца. Через 15 лет риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается до уровня некурящего. Пассивное курение также вредно для здоровья сердца.

Кардиологи подчеркивают, что для здоровья сердечно-сосудистой системы необходимо быть физически активным. Регулярная физическая активность уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней.

Медики также призывают следить за массой тела и придерживаться сбалансированного здорового питания. Рекомендуется употреблять меньше продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.