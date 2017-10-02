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Главная » Мир » События в Каталонии включены в повестку дня сессии Европарламента
Референдум за независимость Каталонии

События в Каталонии включены в повестку дня сессии Европарламента

События в Каталонии включены в повестку дня сессии Европарламента
Европарламент / Фото из открытых источников

Дебаты состоятся 4 октября

02.10.17 86
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Председатель Европейского парламента Антонио Таяни, открывая 2 октября в Страсбурге пленарную сессию ЕП, заявил, что к нему поступило несколько просьб от политических фракций добавить в повестку дня дебаты в связи с событиями вокруг референдума в Каталонии. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Он попросил евродепутатов проголосовать по этому вопросу.

"Дебаты состоятся", – объявил Таяни после голосования.

Затем он поставил на голосование день и время проведения дебатов, и депутаты выбрали вторую половину дня среды, 4 октября. Это будет первый вопрос в повестке второй половины дня.

В предварительной повестке дня пленарной сессии 2-5 октября этого вопроса не было.

Незадолго до выступления Таяни официальный представитель ЕП Маржори ван ден Бруке на брифинге в Страсбурге сообщила, что поступили два отдельных запроса на дебаты по Каталонии в общей сложности от пяти фракций, что дает основание включить такие дебаты в повестку пленарной сессии, хотя пресс-секретарь оговорилась, что не знает, когда они могут состояться. Это, по ее словам, будет решено на открытии сессии.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

Европейская комиссия назвала ситуацию с референдумом в Каталонии внутренним делом Испании и отметила, что согласно конституции Испании, голосование не было законным.

Согласно информации Еврокомиссии, если бы референдум был организован в соответствии с конституцией Испании, это означало бы, что отделенная от Испании Каталония окажется также вне Европейского союза.

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