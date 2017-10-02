Количество погибших в Лас-Вегасе возросло до 58, раненых – до 515

В ФБР не связывают стрельбу с террористической организацией ИГИЛ

В американском городе Лас-Вегас (штат Невада) количество погибших в результате стрельбы возросло, по меньшей мере, до 58 человек, 515 человек ранены. Об этом сообщает сайт телеканала CNN, передает УНИАН.

Шериф городского департамента полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, что в результате стрельбы, по меньшей мере, 58 человек погибли и 515 получили ранения.

Глава филиала Федерального бюро расследований в Лас-Вегасе Аарон Роуз на пресс-конференции заявил, что нет связи между стрельбой в этом городе и международной террористической организацией "Исламское государство".

Напомним, в Лас-Вегасе в ночь с воскресенья на понедельник, 2 октября, мужчина открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля. В результате погибли 50 человек, более 400 получили ранения и травмы в результате паники.

Преступник находился в номере отеля и казино Mandalay Bay на 32-м этаже. Он вел стрельбу из окна из автоматического оружия. Преступник погиб. Сначала сообщалось, что его застрелил спецназ, но позже стало известно, что он застрелился сам.

Полиция уже назвала имя стрелка – им оказался 64-летний Стивен Пэддок, пенсионер из Лас-Вегаса, который жил в пригороде. Мотивы преступления пока неизвестны.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за стрельбу. В заявлении говорится, что преступник "был одним из солдат "Исламского государства" и что он принял ислам несколько месяцев назад". В ФБР не связывают стрельбу с международной террористической организацией "Исламское государство".