Греция, Кипр, Египет и Израиль проведут совместные учения ВВС

Несмотря на июльский крах мирных переговоров, усилия по объединению Кипра продолжатся

В рамках усилий, направленных на укрепление стабильности в восточном Средиземноморье, Греция планирует провести совместные учения ВВС с Кипром, Израилем, Египтом и другими европейскими странами. Об этом заявил министр обороны Греции Панос Каменос, передает Европейская правда со ссылкой на Ekathimerini.

Каменос сделал такое заявление после военного парада в столице Кипра на празднование 57-й годовщины независимости этнически разделенного острова.

Парад включал пролет пары истребителей F-16 греческих ВВС. На параде были также представлены российские установки БУК класса "земля-воздух".

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Президент греческой части Кипра Никос Анастазиадес заявил, что, несмотря на июльский крах мирных переговоров, усилия по объединению Кипра продолжатся.