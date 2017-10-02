Греция, Кипр, Египет и Израиль проведут совместные учения ВВС

В рамках усилий, направленных на укрепление стабильности в восточном Средиземноморье, Греция планирует провести совместные учения ВВС с Кипром, Израилем, Египтом и другими европейскими странами. Об этом заявил министр обороны Греции Панос Каменос, передает Европейская правда со ссылкой на Ekathimerini.
Каменос сделал такое заявление после военного парада в столице Кипра на празднование 57-й годовщины независимости этнически разделенного острова.
Парад включал пролет пары истребителей F-16 греческих ВВС. На параде были также представлены российские установки БУК класса "земля-воздух".
Президент греческой части Кипра Никос Анастазиадес заявил, что, несмотря на июльский крах мирных переговоров, усилия по объединению Кипра продолжатся.