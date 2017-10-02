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В РФ Навального арестовали на 20 суток за призывы выйти на митинг

В РФ Навального арестовали на 20 суток за призывы выйти на митинг
Алексей Навальный / Фото: Бульбашов Андрей, PhotoXPress.ru

Это уже третий арест российского оппозиционера в этом году и четвертое наказание за нарушение правил проведения митинга

02.10.17 4
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Российский оппозиционер Алексей Навальный третий раз за год отправлен под арест. Симоновский суд Москвы дал ему 20 суток за посты в социальных сетях с призывом выходить на митинг в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Я вас не возьму в прекрасную Россию будущего", – прокомментировал решение судьи Навальный.

"Если раньше меня сажали за несанкционированный митинг, то сейчас меня уже за полностью легальный митинг арестовывают. Наверное, это такой подарок на путинский юбилей", – прокомментировал решение суда Навальный.

Главу Фонда борьбы с коррупцией задержали на прошлой неделе, утром 29 сентября, в подъезде его дома. Навальный собирался ехать на вокзал, а оттуда – в Нижний Новгород, где должен был пройти митинг его сторонников.

Полиция объяснила задержание призывами политика к участию в несогласованной акции. Власти Нижнего Новгорода также заявляли, что согласования на митинг у соратников Навального нет.

В суде Навальный рассказал, что его штаб подавал заявку на митинг в центре города. Власти предложили пять других мест. На одно из которых сторонники Навального согласились. Однако потом мэрия сообщила, что там проходит другое мероприятие. Штаб Навального посчитал отказ в такой форме незаконным и призвал людей выходить на эту площадь.

Поддержать Навального к зданию суда в понедельник, 2 октября, пришли десятки сторонников. Навальный попросил перенести заседание в зал побольше, но судья Хызыр Муссакаев ответил, что этот зал "роднее", но в итоге в зал заседания пустили журналистов с камерами.

"Наши встречи в регионах привлекают много людей – даже больше, чем рассчитывали. Это радость для нас, и, видимо, горесть для Кремля", – обратился Навальный к судье.

Защита Навального в суде заявила, что сотрудники полиции на протяжении 11 часов удерживали Навального без предъявления протокола. После этого Навальному показали пост с призывом выходить на митинг, который написал не он сам, а его юрист Иван Жданов, рассказал Навальный в суде.

В качестве доказательства того, что Навальный призывал к несанкционированной акции, в суде было показано видео из "Инстаграма" политика.

"Как же так? Задержан на этих основаниях я был в десять часов утра, а запись сделал уже в ОВД [после задержания]", – сказал Навальный судье.

Судья также зачитал несколько постов Навального, где он призывал жителей Нижнего Новгорода выйти на акцию.

Оппозиционер обратил внимание, что еще один ролик, приложенный обвинением, где он призывал выйти на акцию в Нижнем Новгороде, записывался до заявлений властей о том, что митинг нельзя считать согласованным.

Еще до оглашения решения суда Навальный говорил, что если его признают виновным, Европейский суд по правам человека, по мнению, присудит ему новые компенсации. При этом он предполагал, что суд ограничится штрафом и не станет его арестовывать.

Это уже третий арест Навального в этом году и четвертое наказание за нарушение правил проведения митинга.

В августе Навальный был оштрафован за повторное нарушение правил организации публичного мероприятия – поводом стал "агитационный субботник" 8-9 июля. В эти два выходных дня соратники Навального в российских городах раздавали агитацию.

В середине июня Навального отправили под арест на 30 суток, позднее этот срок сократили до 25 суток. Суд тогда признал его виновным к призыву к участию в митингах, которые прошли во многих городах России и не были согласованы властями.

Под арест оппозиционера отправили и после акции "Он вам не Димон" на Тверской 26 марта. Он провел в спецприемнике 15 суток за неповиновение полицейским. Кроме того, его оштрафовали на 20 тыс. рублей за организацию несогласованного митинга.

За неоднократное нарушение порядка организации публичных мероприятий предусмотрено уголовное наказание в виде пяти лет лишения свободы. По этой статье ранее был осужден активист Ильдар Дадин. Позже Дадин был освобожден после решения конституционного суда, который постановил, что одно только наличие административных наказаний недостаточно для возбуждения уголовного дела.

Навальный сейчас отбывает условный срок по делу "Кировлеса" – в феврале 2017 года его приговорили в пяти годам, его испытательный срок был в августе был продлен до декабря 2020 года.

По закону если условно осужденный систематически нарушает общественный порядок и привлекается к административной ответственности, начальник уголовно-исполнительной инспекции может обратиться в суд с просьбой о замене условного срока на реальный.
Федеральная служба исполнения наказаний уже обращалась в суды с такими представлениями, однако они отклоняли требования тюремного ведомства.

Иногда для условно осужденного достаточно одного административного наказания, чтобы служба исполнения наказаний вышла с ходатайством об изменении наказания, сказал адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дмитрий Динзе.

В ближайшее время Навальный призывал провести митинг в Санкт-Петербурге на Марсовом поле – акция запланирована на 7 октября. Соратники политика заявили, что считают митинг согласованным, поскольку не получили отказа на свою заявку. В петербургской мэрии, в свою очередь, сказали, что оппозиционеры не захотели получить уведомление об отказе. Власти считают готовящийся митинг несогласованным.

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