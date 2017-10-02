Трамп может подорвать мировую торговую систему, – глава ВТО

Блокирование администрацией президента США Дональда Трампа назначения новых судей для рассмотрения международных споров ВТО рискует подорвать мировую торговую систему. Об этом в интервью Financial Times заявил генеральный директор ВТО Роберто Азеведо, передает Европейская правда.

По его словам, попытка США заблокировать заполнение двух вакансий в апелляционном органе (состоит из семи членов) уже создает проблемы для выполнения ВТО одной из главных своих функций.

Азаведо напомнил, что для полноценной работы Апелляционному органу необходимо по крайней мере четыре судьи. Сейчас их пять, однако к декабрю истекают полномочия судьи из Бельгии.

Если Трамп продолжи блокировать назначения, то арбитраж ВТО станет невозможен уже с сентября следующего года, когда число судей сократится до трех.

"Если мы скомпрометируем эту часть нашей работы, мы скомпрометируем систему в целом. В этом нет никаких сомнений", – резюмирует глава ВТО.

Он напомнил, что с 1995 года ВТО рассмотрел более 500 торговых споров.

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Напомним, Дональд Трамп обвинил ВТО в нанесении масштабного ущерба американской экономике. В ВТО опасаются, что это лишь начало масштабной атаки США на мировую торговую систему.