Могерини: За два года в ЕС выявили 3 тыс. случаев дезинформации в русскоязычных СМИ

Оперативная рабочая группа ЕС по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) выявила за два года более 3 тыс. случаев дезинформации со стороны русскоязычных СМИ. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в Брюсселе на конференции "Гибридные угрозы и ЕС: состояние дел и прогноз на будущее", передает Интерфакс-Украина.
"Нам важно анализировать, прогнозировать и реагировать на дезинформацию. По этой причине мы создали в рамках Европейской внешнеполитической службы первую рабочую группу по стратегическим коммуникациям, сосредоточив внимание на восточных партнерах и русскоязычных общинах. За последние два года группа East StratCom выявила более 3 тыс. случаев дезинформации", - заявил Могерини.
Она подчеркнула, что одного только противодействия дезинформации недостаточно, и надо уделять главное внимание разъяснению политики ЕС с максимальной прозрачностью, рассказывать реальные истории о ее положительном влиянии на жизнь людей.
"Это как раз то, чем группа East StratCom занимается в странах Восточного партнерства, в том числе в преддверии ноябрьского саммита Восточного партнерства", - продолжала Могерини.
Она сообщила, что по той же причине создана оперативная рабочая группа для улучшения стратегических коммуникаций на арабском языке.
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"Все эти действия направлены на то, что мы называем "упругостью". Мы хотим упредить, сделать так, чтобы знать заранее, как реагировать, и минимизировать ущерб от потенциальной атаки. Иными словами, наша цель - уменьшить "поверхность", потенциально подверженную атаке", - отметила она.
Напомним, в Евросоюзе предложили создать группу экспертов для борьбы с фейковыми новостями