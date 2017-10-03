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Главная » Мир » Могерини: За два года в ЕС выявили 3 тыс. случаев дезинформации в русскоязычных СМИ

Могерини: За два года в ЕС выявили 3 тыс. случаев дезинформации в русскоязычных СМИ

Могерини: За два года в ЕС выявили 3 тыс. случаев дезинформации в русскоязычных СМИ
Федерика Могерини / Фото: Reuters

Глава европейской дипломатии считает, что необходимо уделять больше внимания разъяснению политики Евросоюза

03.10.17 135
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Оперативная рабочая группа ЕС по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) выявила за два года более 3 тыс. случаев дезинформации со стороны русскоязычных СМИ. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в Брюсселе на конференции "Гибридные угрозы и ЕС: состояние дел и прогноз на будущее", передает Интерфакс-Украина.

"Нам важно анализировать, прогнозировать и реагировать на дезинформацию. По этой причине мы создали в рамках Европейской внешнеполитической службы первую рабочую группу по стратегическим коммуникациям, сосредоточив внимание на восточных партнерах и русскоязычных общинах. За последние два года группа East StratCom выявила более 3 тыс. случаев дезинформации", - заявил Могерини.

Она подчеркнула, что одного только противодействия дезинформации недостаточно, и надо уделять главное внимание разъяснению политики ЕС с максимальной прозрачностью, рассказывать реальные истории о ее положительном влиянии на жизнь людей.

"Это как раз то, чем группа East StratCom занимается в странах Восточного партнерства, в том числе в преддверии ноябрьского саммита Восточного партнерства", - продолжала Могерини.

Она сообщила, что по той же причине создана оперативная рабочая группа для улучшения стратегических коммуникаций на арабском языке.

"Все эти действия направлены на то, что мы называем "упругостью". Мы хотим упредить, сделать так, чтобы знать заранее, как реагировать, и минимизировать ущерб от потенциальной атаки. Иными словами, наша цель - уменьшить "поверхность", потенциально подверженную атаке", - отметила она.

Напомним, в Евросоюзе предложили создать группу экспертов для борьбы с фейковыми новостями

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