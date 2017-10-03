Нефтяные доходы ИГИЛ сократились на 90%

Доходы террористической группировки "Исламское государство" от продажи нефти за последние два года сократились более чем на 90%. Об этом сообщили источники в антитеррористической коалиции, возглавляемой США, передает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.

Так, по данным издания, выручка ИГИЛ от продажи нефти, которая составляла половину доходов террористов, с 2015 года сократилась с 50 млн долларов до 4 млн. Издание отмечает, что боевики продавали танкеры с нефтью посредникам, которые контрабандой вывозили нефть в другие страны или перепродавали на местных рынках в Сирии.

Другую половину доходов террористам обеспечивали грабежи банков и поборы с населения на захваченных территориях.

"Коалиция регулярно проводила операции против ИГИЛ и пресекала добычу нефти, чтобы снизить их доходы от нефтяных ресурсов и объектов", - заявили в коалиции.

По информации издания, потеря территории и доходов должна заставить ИГИЛ отказаться от идеи создания своего государства.

"Для так называемого "Исламского государства" это крупный провал: они хотят создать свою страну, но не могут", - заявил американский советник в Ираке, полковник Джеймс Уорк.

Напомним, возглавляемая США коалиция заявила об уничтожении в Сирии трех высокопоставленных боевиков "Исламского государства", которые занимались разработкой и производством боевых дронов.