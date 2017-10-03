В Каталонии началась всеобщая забастовка

В Каталонии началась общенациональная забастовка, организованная местными профсоюзами. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

По данным издания, в связи с забастовкой будет осуществляться минимальное обслуживание пассажиров в часы пик (с 6.30 до 9.30 и с 17.00 до 20.00) в метро, автобусами и железной дорогой.

В связи с забастовкой каталонцы начали блокировать дороги. По последним данным, было заблокировано уже 12 дорог.

Кроме того, сегодня утром в Барселоне и Реусе тысячи людей пришли к нескольким полицейским участкам, протестуя против действий полиции во время референдума.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

В Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.