Совет добропорядочности призывает Порошенко не утверждать новый состав Верховного суда

Общественный совет добропорядочности призывает президента Петра Порошенко не утверждать 111 кандидатур в члены нового Верховного суда Украины. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте совета.

"Призываем президента как гаранта Конституции не назначать рекомендованных кандидатов, пока в судебном порядке не будет принято решение о нарушениях, имевших место во время конкурса, и пока ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей) и ВСП (Высший совет правосудия) не обнародуют мотивированные решения с объяснением истинных причин отклонения выводов и информации Общественного совета добропорядочности", - говорится в заявлении.

Совет напомнил, что считает 25 из 111 кандидатов, которых Высший совет правосудия внес на подпись президенту для назначения судьями Верховного суда, несоответствующими критериям добропорядочности и профессиональной этики. При этом ВСП проигнорировала факты, изложенные в выводах Общественного совета добропорядочности, без каких-либо объяснений.

"Вынуждены констатировать, что органы судейского управления - Высшая квалификационная комиссия судей Украины и Высший совет правосудия - продемонстрировали несостоятельность сформировать добропорядочный судейский корпус и выполнить общественный запрос на качественное обновление судейских рядов", - говорится в заявлении.

В совете отметили, что нарушения, которые имели место во время конкурса, были направлены на протягивание нужных кандидатов. В частности, вопреки положению, по которому проводился конкурс, ВКСС:

установила третий минимально допустимый балл по первому этапу квалификационного оценивания кандидатов и не установила минимально допустимый балл по результатам оценивания личной и социальной компетентности кандидатов;

отказалась обнародовать работы кандидатов по результатам выполнения практического задания и оценки членов Комиссии по соответствующим критериям, а также баллы, полученные кандидатами по каждому из критериев добропорядочности и профессиональной этики;

не обнародовала мотивированных решений о причинах отклонения выводов Общественного совета добропорядочности.

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"Все это дает нам веские основания предполагать, что конкурсные процедуры были подстроены для назначения заранее определенных кандидатур, а Общественный совет добропорядочности был использован для легитимизации этого процесса", - подчеркивается в заявлении.

В совете надеются, что президент как автор судебной реформы в ближайшее время инициирует независимый международный аудит, а также исправление всех недостатков процедуры отбора судей, которые привели к такому результату, и переформатирование (изменение состава, структуры и порядка избрания) органов судейского управления, ответственных за его проведение.

Напомним, 29 сентября Высший совет правосудия на своем заседании объявил 111 кандидатов на должность судей Верховного Суда Украины. Список передали на подпись президенту.