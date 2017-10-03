Российского министра культуры могут лишить научной степени

В понедельник, 2 октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии РФ (ВАК) рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского научной степени доктора исторических наук.

Эксперты раскритиковали диссертацию министра за необъективный анализ источников и неоригинальность темы исследования. Об этом пишет российский Коммерсант.

По словам ученых, количество неточностей, недочетов, ошибок в работе министра зашкаливает. Среди них — отсутствие ссылок на источники, "пристрастный анализ летописей" и недостаточное число ссылок на архивные фонды. В частности, в его работе только 13 ссылок на архивные фонды, при этом все они имеют "откровенно номинальный характер".

Авторы заключения указывают, что Мединский "не открывает ничего нового" и "вводит читателей в заблуждение", указывая, что он впервые сформулировал тезис о том, как иностранцы формируют стереотипы (мифы) о России.

Утверждение Мединского, сделанное в работе, что "взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда" в экспертном совете назвали ложным. Там напомнили, что "критерии достоверности исторического исследования определяются принципами и методами, имеющими универсальный характер".

Окончательное решение теперь будет принимать президиум ВАК, а затем Министерство образования и науки.

Напомним, в 2016 году доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также Иван Бабицкий подали заявление о лишении Мединского ученой степени. По их мнению, диссертация "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков" не имеет научной ценности, а при присуждении Мединскому ученой степени были допущены нарушения.