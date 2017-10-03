Отец стрелка из Лас-Вегаса был психопатом и серийным грабителем банков, - СМИ

Бенджамин Хоскинс Пэддок в 1969 году вошел в список самых разыскиваемых преступников ФБР

Расстрелявший более 50 человек на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе Стивен Пэддок является сыном серийного грабителя банков.

Об этом сообщает Daily Mail, передают мировые СМИ.

Отмечается, что Бенджамин Хоскинс Пэддок в 1969 году вошел в список самых разыскиваемых преступников ФБР. Столь серьезный статус Пэддок-старший приобрел после того, как бежал из тюрьмы, где отбывал 20-летние заключение за серию ограблений банков.

В ФБР описывали Бенджамина Пэддока как "диагностированного психопата" с возможными суицидальными наклонностями.

Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки Route 91 в Лас-Вегасе.

В результате произошедшего погибли 59 человек, еще 525 получили ранения.

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу. Однако в Федеральном бюро расследований США заявили, что связей устроившего стрельбу в Лас-Вегасе с террористической группировкой "Исламское государство" не обнаружено.