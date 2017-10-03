Трёхсотлетняя война. Почему Каталония не откажется от попыток обрести независимость от Мадрида

Старые счёты

Каталония, одна из самых богатых провинций Испании, индустриально, научно и технически очень развита. Её вклад в ВВП страны составляет 20–30%. В то время как примерно 5 из 17 испанских провинций имеют дефицитный бюджет.

Борьба каталонцев за независимость продолжается уже более 300 лет. 11 сентября 1714 года после тяжелейших боёв, которые длились без перерывов почти год, Каталония пала и перешла под власть Бурбонов, французской королевской династии. С тех пор каталонцы отмечают 11 сентября как национальный праздник — День независимости, и пытаются добиться отделения от Испании при каждом удобном случае.

Республика вместо монархии — это принципиально важно для Каталонии. Главное, что возмущает людей, — коррупция и безнаказанность казнокрадов. Само содержание членов королевской семьи дорого обходится испанскому народу, а тут ещё и коррупционные скандалы на высоком уровне. Махинации с недвижимостью, откаты на строительные подряды — современные Бурбоны этим не брезгуют. Из-за скандала в 2014 году король Хуан Карлос I отрёкся от престола и передал власть сыну. Но каталонцев возмутило, что коррупционеры остались безнаказанными, и при этом Испания требует от Каталонии урезания социальных бюджетов, не выделяет средства на крупные инфраструктурные проекты.

Особые счёты у каталонцев с франкистами, чьи потомки находятся у руля в современной Испании. Это и политики, и крупный бизнес. Например, вице-премьер, министр территориального управления Сорайя Саенс де Сантамария — внучка командующего армией при Франко. Другой потомок франкистов командует военной полицией, которая жестоко избивала людей на участках для голосования. Таких персонажей десятки, всех их прекрасно знают каталонцы, чьи предки настрадались во время Гражданской войны и диктатуры: франкисты и их союзники нещадно бомбили Барселону. Город до последнего сопротивлялся фашистам, один из франкистских генералов говорил, что Барселону надо бомбить каждые 50 лет, чтобы держать каталонцев в повиновении.

Ненависть к фашизму сильна среди каталонцев, их язык и культуры были запрещены во времена Франко. Многие люди старше 55 лет не умеют писать и читать на каталанском, но прекрасно говорят на нём. В накале страстей перед референдумом эта горячая точка стала очевидной. Образ Франко и тему диктатуры, фашизма использовали в агитации за независимость. Очень часто на массовых мероприятиях кто-нибудь в толпе запевает L’Estaca — эта песня звезды каталонской эстрады 1970-х Льюиса Льяка стала гимном антифашистов, за неё можно было реально получить срок при Франко. Песню знают все, от школьников до стариков, и сразу подхватывают.

Люди поют L’Estaca на площади перед Кафедральным собором Барселоны

No pasaran!

Нынешний референдум готовился пять лет. Процесс пошёл по нарастающей после ряда коррупционных скандалов в испанском правительстве и в королевской семье. По всей Каталонии стали организовываться сообщества сторонников независимости. Жителям объясняют выгоды от отделения и потенциальные проблемы, издаётся множество книг, выходят научно-популярные передачи на радио и ТВ, посвящённые истории и культуре Каталонии. Каждый очередной позор испанского правительства рассматривается с точки зрения независимости от Испании. Никакого давления на эмоции и лживых обещаний — все знают, что будет нелегко, но готовы терпеть.

Число сторонников отделения росло с каждым годом. А каждый раз 11 сентября больше миллиона людей со всей Каталонии собираются в Барселоне, чтобы заявить о своём желании жить в самостоятельной республике.

Люди вешают каталонские флаги на свои балконы, очень популярна одежда в национальных цветах. После арестов 14 сентября каждый вечер в 22:00 сторонники референдума стучали ложками по кастрюлям, звон стоял во всех городках региона. Это длилось каждый вечер до 1 октября.

Насилие, которое применяли испанские власти в течение двух недель перед референдумом, и поведение полиции 1 октября привели к смещению фокуса с независимости Каталонии на ценности демократии, на первичное право гражданина проголосовать. Поэтому на референдум шли и те, кто не собирался, за отделение от Испании голосовали многие из тех, кто ещё две недели назад был против этой идеи.

Агитация и сам референдум проходили цивилизованно. В день голосования на участках не было национальных флагов, плакатов, выкриков за независимость — все уважали день тишины. Наиболее популярные лозунги: "Мы проголосовали!" и No pasaran! На участках народ просили не расходиться, чтобы, если придётся, оказать сопротивление полиции, не дать забрать урны с бюллетенями.



















Фото: Анна Борисова

Голосование окончилось в 20:00. На участке неподалёку от моего дома в 21:20 вышел член комиссии, огласил результаты: подавляющее большинство проголосовало за независимость. Когда всё закончилось, другой представитель комиссии с охапкой гвоздик в руках стал раздавать цветы женщинам. А собравшиеся у участка люди повернулись к двум каталонским полицейским — мосос, которые весь день дежурили на углу, ни во что не вмешиваясь. Толпа скандировала "Спасибо мосос!", "Мосос молодцы!", многие направились к ним пожать руки.

Знакомые каталонцы говорят, что сам результат референдума не так уж важен: не получится отделиться — ничего страшного, продолжим борьбу. Главное — Мадрид показал своё лицо всему миру. Противостояние с испанскими властями обнажило старые раны: ненависть к диктатуре, к королю, возмущение безнаказанностью коррупционеров, требование республики. Очевидно, чем сильнее будет сопротивление официального Мадрида, тем сплочённее станут протесты каталонцев.