Ким Чен Ын грозит Японии "ядерными тучами"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригрозил Японии "ядерными тучами", если та не прекратит призывать к дальнейшим санкциям, чтобы заставить КНДР прекратить свою ядерную программу. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Kyodo news, передает Укринформ.

"Такой шантаж Японии провоцирует напряжение на Корейском полуострове и является самоубийством, которое принесет ядерные тучи на Японский архипелаг. Никто не знает, когда ситуация, доведенная до взрывоопасного предела, превратится в ядерную войну, но если это случится, Японский архипелаг будет охвачен огнем в одно мгновение. Это более чем очевидно", – пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

В своем заявлении ЦТАК ссылается на выступление премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Генеральной ассамблее ООН, во время которого тот призвал международное содружество заблокировать экспорт товаров в КНДР.

Напомним, напряженность в регионе заметно увеличилась с того момента, как Северная Корея осуществила шестое, и на сегодняшний день самое мощное, ядерное испытание 3 сентября.