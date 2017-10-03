В Мадриде отвергли идею привлечения посредника в каталонском кризисе

В Каталонии, наоборот, хотели бы участия третьей стороны в решении конфликта

Испанское правительство отвергает призывы относительно привлечения посредника в переговорах между Мадридом и правительством Каталонии после того, как в северо-восточной автономии состоялся референдум о независимости, во время которого пострадали более 800 человек. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Министр по европейским делам Испании Хорхе Толедо сказал, что привлечение любой третьей стороны будет неприемлемым для Мадрида, и любой диалог должен быть двусторонним.

"Вы можете изменить закон, вы можете противостоять ему, но вы не можете не подчиняться ему", – сказал Толедо.

Его комментарии являются еще одним "свидетельством противостояния Мадрида о предоставлении каталанским сепаратистам любого поощрения или выгоды после насильственных столкновений в воскресенье", отмечает Politico.

Издание также сообщает, что накануне голосования в воскресенье Амадео Альтафай, представитель Каталонии в Брюсселе, сказал, что приветствует идею о стороннем посреднике и "идеально было бы, если бы это произошло гораздо раньше".

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Ранее сообщалось, что 2 октября президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не планирует "травматического" разрыва с Испанией после проведения запрещенного референдума о независимости.

По его словам, пока не состоялось контактов с правительством в Мадриде под руководством премьер-министра Мариано Рахоя после проведенного голосования.

Пучдемон обратился к международному посредничеству, чтобы помочь решить растущий кризис.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что согласно конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.