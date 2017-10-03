Германию разделяют новые "стены", – Штайнмайер

Национальные выборы в Германии показали, что страна остается разделенной новыми, менее заметными "стенами". Об этом заявил немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении по случаю Дня немецкого единства, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Штайнмайер отметил, что выборы, которые позволили ультраправым попасть в парламент, обнаружили "большие и малые трещины" в обществе, и призвал депутатов работать вместе, чтобы бороться с любым возвращением к национализму.

"24 сентября стало ясно, что возникли другие стены, менее заметные, без колючей проволоки и полос смерти, но остаются стены, которые стоят на пути нашего общего понимания нас самих", – сказал Штайнмайер.

Последние опросы показали, что почти две трети немцев все еще видят различия между теми, кто жил на прежнем коммунистическом Востоке и на Западе, хотя после падения Берлинской стены прошло уже 27 лет.

"Между городом и страной, онлайн и офлайн, бедными и богатыми, старыми и молодыми – стены, из-за которых люди вряд ли понимают что-нибудь друг о друге", – добавил немецкий президент.

Напомним, на выборах в Германии победил блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) во главе с Ангелой Меркель, получив 33% голосов. По сравнению с выборами 2013 года ХДС потерял 7,3% голосов, ХСС – 1,2%.

Социал-демократическая партия Германии получила 20,5% голосов. Это – наихудший результат социал-демократов за все время после Второй мировой войны.

Правопопулистская Альтернатива для Германии заняла третье место, получив 12,6% голосов. Эта партия впервые попала в Бундестаг.