Кто выстрелит первым. Почему войны между США и КНДР не избежать

Северная Корея уверена, что ей объявлена война, и готова действовать в соответствии с этим убеждением. Убедил её президент США

О том, что его страна находится в состоянии войны с Соединёнными Штатами, сообщил 25 сентября журналистам, собравшимся у здания ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо: "В минувший уик-энд Трамп заявил, что нашему руководству недолго осталось, тем самым он наконец объявил войну нашей стране. Теперь мы имеем полное право принимать контрмеры, включая право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они ещё не находятся в воздушном пространстве нашей страны".

Обмен "любезностями" между лидером Северной Кореи и президентом Соединённых Штатов, предшествовавший этому заявлению, не оставляет сомнений: может, между этими странами ещё нет войны в буквальном смысле слова, но и мира тоже нет и не предвидится.

Не Обама

Известно, что Барак Обама, когда передавал дела своему сменщику, предупредил Дональда Трампа, что самой сложной внешнеполитической проблемой является не сирийская или российская, а как раз северокорейская. Потому, очевидно, что почти не существует рычагов влияния на руководство тамошнего режима. Уровень жизни населения КНДР настолько низок, а изолированность страны от внешнего мира столь высока, что терять им, в общем, нечего, а раз нечего терять, то и не о чем торговаться.

Проблема, однако, в том, что Трамп искренне считает Обаму слабаком, недоразумением на посту главы самой мощной страны мира. Там, где нужно крепко ударить кулаком по столу, он разводил ненужные разговоры. И когда в конце зимы — начале весны Северная Корея резко усилила темпы создания своего ракетного оружия, новый президент решил показать, чем он отличается от старого.

7 февраля 2016 года северные корейцы вывели на орбиту искусственный спутник Земли, это в первую очередь означало, что у них есть для этого соответствующие ракетонесущие возможности. Совет Безопасности ООН ответил осуждающей резолюцией и заявил о подготовке новых санкций. 24 марта в КНДР провели испытания ракетного двигателя, вполне пригодного для запуска межконтинентальной баллистической ракеты. 5 апреля такая ракета полетела в сторону Японского моря. Японский премьер сильно занервничал, и после телефонного разговора Синдзо Абэ с Дональдом Трампом в сторону Корейского полуострова двинулась авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Carl Vinson.

Вообще-то, было не очень понятно, на что рассчитывал президент США и почему Ким Чен Ын должен был выкинуть белый флаг. В Северной Корее в очередной раз объявили об угрозе вторжения американских империалистов, вывели на берег моря тысячи стволов дальнобойной артиллерии и сделали предупредительный отпугивающий залп.

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Почему Ын дерзкий

Конечно, на первый взгляд такой ответ американской армаде смотрится смешно и даже жалко. Что может противопоставить высокотехнологичной военной машине армия образца середины прошлого века? А вот что.

Главным сдерживающим фактором для любых агрессивных действий против Северной Кореи является географическое расположение столицы Южной Кореи. Сеул всего в нескольких десятках километров от границы с северными соседями, в предгорьях, начинающихся на северокорейской стороне, спрятаны укреплённые позиции той самой дальнобойной артиллерии. Конечно, современные средства подавления справятся с северокорейскими батареями, но за время, которое уйдёт на выполнение такой задачи, десятимиллионный город, один из мировых экономических и финансовых центров, будет превращён в руины.

Ещё одно немаловажное и целиком осознаваемое Пхеньяном обстоятельство — острое нежелание Китая, чтобы на Корейском полуострове произошли какие-то драматические события. Любая гуманитарная и экологическая катастрофа самым непосредственным образом скажется на КНР. Именно туда хлынет масса беженцев, если, не дай бог, начнутся боевые действия. Поэтому Пекин поддерживает, или, точнее, до последнего поддерживал торговые связи с КНДР, обеспечивая почти 90% внешнеэкономической деятельности этой страны. Там же, в Поднебесной, трудятся десятки тысяч северокорейцев, как правило, на тяжёлых работах, отсылая заработок домой, а частью его делясь со своим государством.

Но настоящей гарантией от коварных действий противника руководство Северной Кореи считает наличие ракетно-ядерного оружия, которое способно нанести противнику существенный ущерб. Таким противником для КНДР являются в первую очередь Соединённые Штаты, а ущерб, с которым там не готовы мириться, это гибель американских граждан. Отсюда и задача первостепенной важности: создание межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд. Ведь, в конце концов, почему себя так уверенно чувствует Путин, нарушая международные нормы? Вот именно. Резкость Дональда Трампа если и напугала Ким Чен Ына, то лишь тем, что он не успеет вовремя получить серьёзное оружие. Работы были заметно ускорены.

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Прорыв

Летом 2016 года северокорейские ракеты стали летать чаще и заметно дальше. Две запущенных 4 и 28 июля ракеты по своим полётным параметрам уже могли достичь Восточного побережья США. А 29 августа межконтинентальная баллистическая ракета пролетела над Японскими островами в районе острова Хоккайдо. Довольный результатом Ким Чен Ын заявил, что следующие пуски будут сделаны в сторону острова Гуам, где расположены две американские военные базы ВВС и ВМФ и откуда облёт Корейского полуострова совершают стратегические бомбардировщики США.

Ещё после июльских пусков Дональд Трамп разразился угрозами в адрес Северной Кореи, пообещав ей "невиданные огонь и ярость", если не прекратятся опасные действия, грозящие США. Тогда-то в Пхеньяне первый раз пообещали, что следующие пуски будут сделаны в сторону Гуама. Трамп опять не промолчал, пообещав северокорейцам, что "с ними случится такое, чего мир ранее не видывал". Американский президент заявил: "Ким Чен Ын неуважительно относится к нашей стране. Он говорил ужасные вещи. Ему и его семье слишком долго всё сходило с рук. Но со мной такое не пройдёт. Теперь совсем другое дело".

В чём заключается это "другое дело", никто сказать не мог. Зато 3 сентября Северная Корея впервые провела испытания термоядерного заряда — основы водородной бомбы. Продемонстрированный по государственному телевидению КНДР заряд выглядит вполне компактно, что может свидетельствовать о готовности северокорейских инженеров и военных ставить на свои межконтинентальные ракеты ядерные боеголовки. 10 сентября Совет Безопасности ООН в срочном порядке ввёл против КНДР жёсткие санкции, а 15 сентября новая ракета перелетела через Японские острова. Дескать, идите вы со своими санкциями!

Очевидно, что за весну — лето Северная Корея совершила настоящий прорыв в разработке и испытании ракетно-ядерного оружия.

Русский след?

Не все поверили, что учёные и инженеры КНДР способны на такой подвиг, и возникли подозрения, что им кто-то помог со стороны. Эксперт по ракетному оружию Майкл Эллеман, изучив снимки, на которых Ким Чен Ын позирует рядом с ракетными двигателями, увидел их сходство с двигателями РД-250, которыми были оснащены советские баллистические ракеты СС-18. Их разработкой занимались в КБ "Южмаш" в Днепропетровске, и поставки до 2001 года шли в Россию. Эксперт предположил, что разработки могли оказаться в руках северокорейцев с украинской или российской помощью.

Самое убийственное в этой ситуации то, что пока никто не собирается делать даже полшага назад. "Сумасшедший старикашка" нарвался на ничуть не менее дерзкого "коротышку"

Произошёл скандал. Эллеман потом рассказывал, что его не так поняли, что он высказал лишь предположения и имел в виду не помощь по официальным каналам, а какие-то подпольные чертежи. Наши категорически заявили, что Киев и Днепр ни при чём, и показали, как шесть лет назад задержали и осудили двух шпионов из КНДР, которые интересовались чертежами из "Южмаша". При этом украинская патриотическая общественность ничуть не сомневается, что ракеты и ядерное оружие Ким Чен Ыну помогла сделать Москва.

Увы, это мнение, судя по всему, не разделяет разведывательное сообщество западных стран и Китая, которое плотным колпаком нависает над режимом чучхе, стараясь отслеживать все подозрительные контакты. Пока никаких открытых свидетельств о передаче секретов какими-то продажными учёными-одиночками, тем более официальными представителями Москвы или какой-то другой страны, не было. Иначе бы разразился скандал.

"Старикашка" нарвался

Резкое обострение на фоне и без того безумно напряжённой обстановки произошло после выступления Дональда 19 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Там он прямо заявил, что Северная Корея будет уничтожена, если станет угрожать США и их союзникам, а Ким Чен Ына обозвал "человеком-ракетой, выполняющим самоубийственную миссию".

На это последовал беспрецедентный ответ: впервые лично вождь КНДР выступил по государственному телевидению своей страны с обращением к американскому президенту. И этот факт, и содержание речи свидетельствовали, насколько Ким Чен Ын задет и разъярён. "Поскольку Трамп перед лицом мира пошёл на отрицание и оскорбление самого существования меня, нашего государства и небывалым в истории образом объявил войну с целью уничтожения нашей республики, мы со своей стороны серьёзно учтём адекватные, небывалые в истории высшие ответные сверхжёсткие меры… Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!" — заявил Ким Чен Ын.

Когда журналисты попытались выяснить, о каких мерах говорил лидер Северной Кореи, его министр иностранных дел предположил, что речь идёт об испытаниях водородной бомбы "над морем", но, дескать, ему точно неизвестно, все решения принимает Ким Чен Ын. Вот после этого Трамп в "Твиттере" и написал, что северокорейскому руководителю осталось недолго.

Характерно, что это произошло на фоне другого важного сообщения. Глава Пентагона Джеймс Мэттис на прямой вопрос о возможности предотвратить угрозу Сеулу ответил, что такая возможность есть. А бывший командующий обороной города генерал Син Вон Сик позже рассказал, что да, на Сеул может обрушиться около десяти тысяч снарядов и ракет в час, но моделирование показывает, что разрушения будут не так велики, как кому-то кажется. Такие заявления, может, кого-то и успокаивают, но точно не жителей Сеула и, главное, не тех, кто принимает решения в Пхеньяне. Если их план защититься, удерживая в заложниках столицу Южной Кореи, не работает, значит, удар может последовать в любую минуту? И не об этом ли свидетельствуют прямые угрозы Трампа? А не нанести ли упреждающий удар?

Японцы же в ужасе ожидают новых ракетных пусков в свою сторону. Никто не даст гарантий, что при испытаниях не произойдёт сбой и ракета, возможно, с демонстрационным термоядерным зарядом не перелетит Хоккайдо, как было в прошлые пару раз…

Самое убийственное в этой ситуации то, что пока никто не собирается делать даже полшага назад. "Сумасшедший старикашка" нарвался на ничуть не менее дерзкого "коротышку". Из Вашингтона сообщают, что гасить кризис пока не привлекли даже старых специалистов Госдепа по Северной Корее. Похоже, увы, что даже цель такая не стоит.