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Главная » Мир » ЕБРР закрывает 5 из 7 своих представительств в РФ

ЕБРР закрывает 5 из 7 своих представительств в РФ

ЕБРР закрывает 5 из 7 своих представительств в РФ
Фото: УНИАН

Банк намерен закрыть пять представительств в России до конца I квартала 2018 года

03.10.17 323
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Европейский банк реконструкции и развития намерен закрыть пять из семи офисов в Российской Федерации в 2018 году. Об этом сообщил управляющий директор по коммуникациям ЕБРР Джонатан Чарльз, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы закроем пять небольших региональных представительств в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре к концу первого квартала 2018 года", – сообщил Чарльз.

До начала конфликта в Украине у ЕБРР были в России проекты на общую сумму 5 млрд евро, включая завод Volkswagen и доли в компаниях и банках.

С 2014 года совет директоров ЕБРР решил прекратить любые новые операции банка в РФ.

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