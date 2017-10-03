ЕБРР закрывает 5 из 7 своих представительств в РФ

Банк намерен закрыть пять представительств в России до конца I квартала 2018 года

Европейский банк реконструкции и развития намерен закрыть пять из семи офисов в Российской Федерации в 2018 году. Об этом сообщил управляющий директор по коммуникациям ЕБРР Джонатан Чарльз, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы закроем пять небольших региональных представительств в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Самаре к концу первого квартала 2018 года", – сообщил Чарльз.

До начала конфликта в Украине у ЕБРР были в России проекты на общую сумму 5 млрд евро, включая завод Volkswagen и доли в компаниях и банках.

С 2014 года совет директоров ЕБРР решил прекратить любые новые операции банка в РФ.