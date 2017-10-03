В Париже нашли самодельное взрывное устройство в жилом доме

В Париже в одном из жилых домов обнаружили газовые баллоны, соединенные с зажигательным устройством. Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон, передает RFI.

Пять человек задержаны. Один из них известен властям в связи со своей радикализацией.

Инцидент произошел в ночь с 30 сентября на 1 октября в подъезде жилого дома в XVI округе Парижа. Обнаружили два газовых баллона, еще два - на тротуаре возле дома. Они были соединены с мобильным телефоном, который использовался в качестве зажигательного устройства. Рядом с баллонами было разлито горючее.

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По данным СМИ, поднял тревогу один из жителей дома, услышавший в 4:30 утра подозрительный шум и почувствовавший запах горючего. Задержания проводились в разных частях города.

Антитеррористический отдел уголовной полиции Парижа и генеральное управление внутренней безопасности начали расследование по делу о подготовке теракта.