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Главная » Мир » В Париже нашли самодельное взрывное устройство в жилом доме

В Париже нашли самодельное взрывное устройство в жилом доме

В Париже нашли самодельное взрывное устройство в жилом доме
На месте обнаружения взрывного устройства / Фото: lesinrocks.com

Пять человек задержаны

03.10.17 68
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В Париже в одном из жилых домов обнаружили газовые баллоны, соединенные с зажигательным устройством. Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон, передает RFI.

Пять человек задержаны. Один из них известен властям в связи со своей радикализацией.

Инцидент произошел в ночь с 30 сентября на 1 октября в подъезде жилого дома в XVI округе Парижа. Обнаружили два газовых баллона, еще два - на тротуаре возле дома. Они были соединены с мобильным телефоном, который использовался в качестве зажигательного устройства. Рядом с баллонами было разлито горючее.

По данным СМИ, поднял тревогу один из жителей дома, услышавший в 4:30 утра подозрительный шум и почувствовавший запах горючего. Задержания проводились в разных частях города.

Антитеррористический отдел уголовной полиции Парижа и генеральное управление внутренней безопасности начали расследование по делу о подготовке теракта.

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