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Главная » Мир » Президент Каталонии: Независимость будет провозглашена в ближайшие дни
Референдум за независимость Каталонии

Президент Каталонии: Независимость будет провозглашена в ближайшие дни

Президент Каталонии: Независимость будет провозглашена в ближайшие дни
Карлес Пучдемонт / Фото: politico.eu

Переговоры с Мадридом сейчас не ведутся

04.10.17 342
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Лидер Каталонии Карлес Пучдемонт заявил, что независимость региона от Испании будет провозглашена в одностороннем порядке в течение ближайших дней. Об этом он рассказал в интервью BBC.

В частности, он заявил, что правительство Каталонии предпримет соответствующие шаги "к концу этой - началу следующей недели".

На вопрос о том, что каталонские власти собираются делать в случае, если Мадрид возьмет управление провинцией под свой прямой контроль (что позволяется конституцией Испании) или арестует его самого, Пучдемонт ответил, что это было бы "ошибкой, которая изменит все".

Он также добавил, что на данный момент между Мадридом и его администрацией нет никаких контактов, и выразил свое несогласие с заявлением Европейской комиссии, которая назвала события в Каталонии внутренним делом Испании.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемонт заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

В Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании. 

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