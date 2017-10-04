Президент Каталонии: Независимость будет провозглашена в ближайшие дни

Лидер Каталонии Карлес Пучдемонт заявил, что независимость региона от Испании будет провозглашена в одностороннем порядке в течение ближайших дней. Об этом он рассказал в интервью BBC.
В частности, он заявил, что правительство Каталонии предпримет соответствующие шаги "к концу этой - началу следующей недели".
На вопрос о том, что каталонские власти собираются делать в случае, если Мадрид возьмет управление провинцией под свой прямой контроль (что позволяется конституцией Испании) или арестует его самого, Пучдемонт ответил, что это было бы "ошибкой, которая изменит все".
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Он также добавил, что на данный момент между Мадридом и его администрацией нет никаких контактов, и выразил свое несогласие с заявлением Европейской комиссии, которая назвала события в Каталонии внутренним делом Испании.
Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.
По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.
Президент Каталонии Карлес Пучдемонт заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.
В Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.