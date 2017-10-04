Парламент Франции проголосовал за антитеррористический закон

Во вторник, 3 октября, Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции утвердило законопроект о борьбе с терроризмом, который существенно расширяет полномочия властей в сфере безопасности. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой Reuters .

Документ поддержали 415 депутатов, 127 были против, 19 воздержались.

В числе прочих законопроект поддержали социалисты и консервативные "Республиканцы". Теперь документ поступит на обсуждение Сената, где группа "Республиканцы" обладает большинством мандатов. Как ожидается, окончательное решение будет вынесено в середине октября.

По словам министра внутренних дел Жерара Колона, депутаты нижней палаты парламента дали "решительный ответ на постоянную угрозу" со стороны террористов, в частности из группировки "Исламское государство".

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Законопроект предусматривает наделение властей на постоянной основе полномочиями, которые они до сих пор получали только в результате введения режима чрезвычайного положения. Среди прочего, речь идет о праве главы МВД или глав департаментов ограничивать свободу передвижения подозреваемых без решения суда, а также о масштабном полицейском контроле на вокзалах и в аэропортах.

Кроме того, законопроект позволяет властям закрывать религиозные учреждения, если в них распространяются "идеи и теории", способствующие росту террористической угрозы. До сих пор такая возможность имелась только при наличии соответствующих текстов или устных заявлений.