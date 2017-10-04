Король Испании: Власти Каталонии ведут себя безответственно

Король Испании Филипп VI назвал безответственным и опасным поведение властей Каталонии, организовавших референдум о независимости. Об этом он заявил в телеобращении к народу, передает Русская служба BBC.

По словам короля, безответственное поведение каталонских властей может поставить под угрозу экономическую стабильность Испании.

В телеобращении король заявил, что сложившаяся в Испании ситуация чрезвычайно серьезна, и призвал к единству.

Кроме того, он настаивает на том, что референдум был противозаконен и его проведение свидетельствует о недопустимом недостатке верности Испании у руководителей региона.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

Президент Каталонии Карлес Пучдемонт заявил, что в ближайшие дни направит результаты референдума в каталонский парламент, где решится вопрос суверенитета страны.

В Еврокомиссии заявили, что согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.