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Главная » Мир » Фото СМИ показали арсенал оружия в номере стрелка из Лас-Вегаса
Стрельба в Лас-Вегасе

Фото СМИ показали арсенал оружия в номере стрелка из Лас-Вегаса

<span class="label red">Фото</span> СМИ показали арсенал оружия в номере стрелка из Лас-Вегаса
Фото: dailymail.co.uk

У Стивена Пэддока был даже автомат АК-47

04.10.17 448
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В гостиничном номере Стивена Пэддока, устроившего стрельбу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе, обнаружили 23 единицы различного огнестрельного оружия, в том числе, автомат АК-47 и винтовку AR-15 . Фотографии "арсенала" опубликовало британское издание The Daily Mail.

Кроме того,  в двух домах Пэддока в Верди и в Меските полиция обнаружила винтовки и пистолеты. Всего у Пэддока в разных местах хранилось 47 единиц огнестрельного оружия.

Также полиция сообщила, что у Пэддока были камеры, установленные внутри и снаружи его номера, в том числе одна на тележке с продуктами питания, стоящей в коридоре. Вероятно, он их использовал для наблюдения за действиями полиции. Все камеры вне помещения были подключены к планшету.

 Фото: dailymail.co.uk

Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки Route 91 в Лас-Вегасе.

В результате произошедшего погибли 59 человек, еще 525 получили ранения.

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу. Однако в Федеральном бюро расследований США заявили, что связей устроившего стрельбу в Лас-Вегасе с террористической группировкой "Исламское государство" не обнаружено.

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