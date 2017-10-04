В бразильском городе Сан-Паулу полицейские задержали 16 человек, которые планировали ограбить крупнейший в стране центральный банк Бразилии. Об этом пишет Громадське со ссылкой на Bloomberg.

Грабители построили 600-метровый подземный тоннель в банк, который обошелся им в 1,3 млн долларов.

По данным полиции, они проложили тоннель со светом и металлическими креплениями. Строительные работы заняли у преступников почти четыре месяца.

Правоохранители следили за работами преступников около двух месяцев и заявили, что те планировали отправиться за деньгами в четверг, 5 октября.

В полиции заявили, что в случае успеха ограбление могло стать самым масштабным в истории страны.