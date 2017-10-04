В бразильском городе Сан-Паулу полицейские задержали 16 человек, которые планировали ограбить крупнейший в стране центральный банк Бразилии. Об этом пишет Громадське со ссылкой на Bloomberg.
Грабители построили 600-метровый подземный тоннель в банк, который обошелся им в 1,3 млн долларов.
По данным полиции, они проложили тоннель со светом и металлическими креплениями. Строительные работы заняли у преступников почти четыре месяца.
Правоохранители следили за работами преступников около двух месяцев и заявили, что те планировали отправиться за деньгами в четверг, 5 октября.
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В полиции заявили, что в случае успеха ограбление могло стать самым масштабным в истории страны.
Túnel de quadrilha causou rachaduras em sala de cofre do Banco do Brasil em SP, capa #pedrogiovany pic.twitter.com/AsabT7H7gy— Pedro Giovany & PGX (@PedroGiovany) 3 октября 2017 г.