Лавров считает, что отношения РФ и США стали "заложником разборок в американском истеблишменте"

Отношения между Россией и США остаются "заложником разборок в американском истеблишменте". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Дождь.

"Пока, к сожалению, двусторонние связи остаются заложником разборок в американском истеблишменте", — сказал Лавров.

При этом глава МИД РФ надеется, что в Вашингтоне возьмет верх "здравый смысл", и дальнейшую конфронтацию в американо-российских отношениях удастся остановить.

Лавров отметил, что Россия открыта к поиску возможностей для "оздоровления" отношений с США, но добавил, что у Москвы к Вашингтону накопилась "масса вопросов".

"То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска", — отметил он.

Лавров отметил, что Россия учитывает "непростые внутриполитические реалии", в которых работает новая администрация в США.

"Складывается впечатление, что кое-кто в Вашингтоне не хочет соглашаться с волеизъявлением американцев, пытаясь свалить на нас собственные неудачи, беззастенчиво использует российскую карту в политической борьбе", — сказал он.

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При это он отметил, что Россия не может "оставлять без внимания такие агрессивные шаги", как принятие летом Конгрессом США новых санкций против России.