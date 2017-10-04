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Главная » Мир » Греция согласилась экстрадировать в США россиянина, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
Греция согласилась экстрадировать в США россиянина, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
Александр Винник / AP Photo / Giannis Papanikos

Греция согласилась экстрадировать в США россиянина, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов

Александра Винника задержали в июле 

04.10.17 221
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Апелляционный суд Салоник (Греция) позволил выдать США задержанного в Греции россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании $4 млрд. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на  Kathimerini.

"Защита может обжаловать решение в течение 24 часов", - сказала судья.

Винник еще раз опроверг все обвинения против него.

Напомним, Александр Винник был задержан в Греции 25 июля по запросу США. Американские правоохранительные органы подозревают россиянина в причастности к отмыванию $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e. Власти США считают Винника владельцем этой биржи, он называет себя лишь "независимым техническим консультантом".

Свой запрос на экстрадицию Винника направила Греции и российская Генпрокуратура. В России, как заявил адвокат Винника, против его подзащитного также выдвинуты обвинения в мошенничестве, суть которых он раскрывать не стал. На заседании суда Винник заявил, что готов согласиться на экстрадицию в Россию.

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