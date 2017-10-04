В Турции взорвали автомобиль с военными

В Турции подорвался автомобиль с военными. Погибли четыре человека и еще четыре получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Бомба, заложенная курдскими боевиками, взорвала военную машину, убив четырех солдат и ранив еще четырех человек, когда они ехали на юго-востоке Турции недалеко от границы с Ираном в среду утром", - говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в районе нападения, совершенного вблизи провинции Хаккари, находились боевики Рабочей партии Курдистана.

На место взрыва было отправлено большое количество бронетехники. Губернатор заявил, что пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Иракскому Курдистану голодом и нефтяным эмбарго в ответ на состоявшийся 25 сентября референдум об отделении автономии от Ирака.