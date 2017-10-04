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В Европарламенте призывают расширить санкции против России
Европарламент / Фото из открытых источников

В Европарламенте призывают расширить санкции против России

Новые ограничения должны стать ответом на политические репрессии в оккупированном Крыму

04.10.17 373
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В Европарламенте призывают ЕС расширить экономические и персональные санкций против России и лиц, которые причастны к преследованию крымских татар, а также других украинских заложников Кремля. Документ был подан политической группой Европейских консерваторов и реформистов. Об этом сообщает Укринформ.

Пункт о расширении санкций включен в проекты пяти зарегистрированных резолюций европарламента относительно судебных приговоров Ахтему Чийгозу, Ильми Умерову и журналисту Николаю Семене.

"Европарламент в очередной раз подчеркивает, что санкции ЕС против России, введенные в связи с нелегальной аннексией Крыма, будут оставаться, пока не будет восстановлен суверенитет Украины над Крымом. ЕП также призывает Совет ЕС разработать следующий пакет санкций против России, который будет активирован, если Россия откажется прекратить преследование Меджлиса крымских татар и будет продолжать совершать другие нарушения прав человека в Крыму", - говорится в проекте резолюции.

Кроме этого депутаты планируют призвать Совет ЕС расширить персональные экономические санкции и наложить визовый запрет на лица, которые ответственны за фабрикацию политических дел и незаконных приговоров на территории оккупированного Крыма.

В проекте документа также содержится требование к руководству РФ немедленно и безусловно освободить всех незаконно заключенных в Крыму и на российской территории украинских политических заложников, отменить все выдвинутые им обвинения и прекратить репрессии против крымских татар.

Европейские консерваторы и реформисты также поддержали в своем документе создание международной переговорной платформы с целью деоккупации Крыма.

Дебаты о нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму и голосование соответствующей резолюции состоятся в четверг, 5 октября, в Страсбурге.

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