В Испании открыли дело против начальника полиции Каталонии

Национальный суд в Мадриде открыл уголовное дело против начальника полиции Каталонии Хосепа Луиса Траперо по подозрению в подстрекательстве к мятежу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

На слушание в пятницу, 6 октября, в суд вызвали Траперо и трех других подозреваемых.

В суд направили обвинения после того, как силы нацбезопасности провели рейды в правительственных офисах Каталонии из-за референдума о независимости от Испании.

Представитель суда заявил, что четырех подозреваемых обвиняют "в подстрекательстве к мятежу ... в связи с собранием и демонстрациями, организованными с целью принудительного препятствования власти и офицерам выполнять свои обязанности".

Указано, что в суд также вызвали лидеров двух известных гражданских групп каталонцев за независимость: Хорди Куйксарта из Omnium Cultural и Хорди Санчеас из Каталонской национальной ассамблеи.

Напомним, ранее лидер автономной области Карлес Пудждемтон заявил, что Каталония объявит независимость от Испании в течение нескольких дней.