Парламент Каталонии рассмотрит вопрос о независимости от Испании 9 октября

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена независимость от Испании. Такое решение приняли представители фракций, которые представляют правящее большинство в парламенте, передает Европейская правда со ссылкой на La Vanguardia.
Представители партий "Вместе "за" (JxSí) и "Кандидаты за народное единство" (CUP) также требуют разрешения на выступление председателя Женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона.
Во время своего обращения Пучдемон должен официально объявить окончательные итоги референдума и сообщить, как правительство собирается выполнять решение референдума.
Согласно каталонскому закону о референдуме, выступление главы автономии должно запустить процедуру провозглашения независимости и повлечет за собой голосование в парламенте по этому вопросу.
Вместе с тем в парламенте пока официально не утвердили повестку дня предстоящего заседания.
Также пока неизвестно, будет ли выступать Пучдемон, или же на голосование просто вынесут текст об объявлении независимости.
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Напомним, 4 октября Пучдемон пообещал, что Каталония провозгласит независимость от Испании в течение ближайших дней.
1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.
По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.
В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.