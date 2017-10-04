Парламент Каталонии рассмотрит вопрос о независимости от Испании 9 октября

Пока неизвестно, будет ли выступать Пучдемон, или на голосование просто вынесут текст об объявлении независимости

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании. Такое решение приняли представители фракций, которые представляют правящее большинство в парламенте, передает Европейская правда со ссылкой на La Vanguardia.

Представители партий "Вместе "за" (JxSí) и "Кандидаты за народное единство" (CUP) также требуют разрешения на выступление председателя Женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона.

Во время своего обращения Пучдемон должен официально объявить окончательные итоги референдума и сообщить, как правительство собирается выполнять решение референдума.

Согласно каталонскому закону о референдуме, выступление главы автономии должно запустить процедуру провозглашения независимости и повлечет за собой голосование в парламенте по этому вопросу.

Вместе с тем в парламенте пока официально не утвердили повестку дня предстоящего заседания.

Также пока неизвестно, будет ли выступать Пучдемон, или же на голосование просто вынесут текст об объявлении независимости.

Напомним, 4 октября Пучдемон пообещал, что Каталония провозгласит независимость от Испании в течение ближайших дней.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

По информации каталонской власти, около 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно Конституции Испании, проведенный референдум в Каталонии – незаконный, и напомнили, что Каталония окажется за пределами ЕС, если выйдет из состава Испании.