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Главная » Мир » Хакеры из РФ атаковали смартфоны военных на базах НАТО в Балтии и Польше, – СМИ
Хакеры из РФ атаковали смартфоны военных на базах НАТО в Балтии и Польше, – СМИ
Фото из открытых источников

Хакеры из РФ атаковали смартфоны военных на базах НАТО в Балтии и Польше, – СМИ

Для атак использовались дроны, оснащенные техникой для наблюдения

04.10.17 384
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Смартфоны военных, которые находятся на базах НАТО в Эстонии, Латвии и Польше, подверглись хакерской атаке. Военные подозревают, что атаки производили российские хакеры. На Россию, в частности, указывал IP-адрес, с которого пытались взломать смартфон. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на WSJ.

Для атак использовались дроны, оснащенные техникой для наблюдения. Эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что такое оборудование, вероятнее всего, доступно лишь государственным организациям.

На военной базе в Польше хакерской атаке подверглись смартфоны и аккаунты в Facebook как минимум семи человек. Как рассказал WSJ один из источников, после возвращения с учебных стрельб он обнаружил, что его смартфон пытаются взломать. Хакер пытался пройти через второй этап его защиты.

Из-за участившихся случаев взлома, военных в Эстонии обязали вынуть SIM-карты из телефонов, а интернетом разрешили пользоваться только через безопасные соединения в части. Использование геолокации также запрещено.

Источник WSJ рассказал, что информация, полученная из смартфонов, использовалась во время встреч с военными, чтобы их запугать. При этом они опасаются, что взломанные смартфоны могут отправлять ложные команды военным в случае начала боевых действий.

Напомним, в сентябре российские боты в Facebook призывали американцев выходить на акции против мусульман.

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