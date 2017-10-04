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Главная » Мир » В Турции 34 военным дали пожизненное по обвинению в попытке убийства Эрдогана

В Турции 34 военным дали пожизненное по обвинению в попытке убийства Эрдогана

В Турции 34 военным дали пожизненное по обвинению в попытке убийства Эрдогана
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Getty Images

Речь идет о попытке переворота в июле 2016 года

04.10.17 80
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Турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 34 бывших военных, которых обвиняли в покушении на убийство президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.

Согласно заявлению обвинения, группа военных, которую возглавлял бывший бригадный генерал Гекхан Шахин Сонмезатеш, намеревалась захватить и убить Эрдогана во время попытки переворота в июле 2016 года.

Военные якобы намеревались убить Эрдогана в курортном городке Мармарис, где турецкий президент с семьей проводил отпуск. Прокуратура заявила, что попытка провалилась из-за того, что Эрдоган покинул отель за несколько минут до запланированного нападения.

Все обвиняемые, по версии следствия, входили в группу FETÖ под руководством проповедника Фетуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота.

По сообщению Reuters, обвинительный приговор начали зачитывать 4 октября в суде города Мугла, расположенного неподалеку от Мармариса.

Суд заслушал последние заявления обвиняемых перед тем, как начал выносить свой вердикт. Некоторые из обвиняемых заявили, что не верят в то, что суд может вынести справедливый вердикт, заявив, что решение принималось под политическим давлением.

Судебный процесс, который начался в феврале, является частью масштабных репрессивных мер, проведенных Анкарой после неудачного путча, и является крупнейшим подобным делом, которое уже дошло до вынесения приговора.

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