Венгрия получила "последнее китайское" предупреждение от Еврокомиссии

Страна не выполняет свои обязательства по Договору о свободе движения капитала

Европейская комиссия 4 октября вынесла аргументированное мнение – ВТОрой шаг в процедуре нарушения – для Венгрии относительно ее законодательства, касающегося неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа. Об этом говорится на сайте ЕК, передает Европейская правда.

Аргументированное мнение Еврокомиссии по венгерскому закону о НПО последовало после официального сообщения, направленного в Будапешт 14 июля.

У Венгрии теперь есть месяц, чтобы принять необходимые меры, определенные в аргументированном мнении. Если Венгрия не сможет удовлетворительно ответить на претензии Еврокомиссии, она может передать дело в Суд ЕС.

Комиссия решила начать производство против Венгрии из-за невыполнения ее обязательств по Договору о свободе движения капитала.

Нарушения выявлены в положениях закона о НПО, которые косвенно дискриминируют и непропорционально ограничивают пожертвования из-за рубежа организациям гражданского общества.

Еврокомиссия также считает, что Венгрия нарушает право на свободу объединений и право на защиту частной жизни и персональных данных, закрепленных в Уставе фундаментальных прав ЕС.

Венгрия ответила на официальное сообщение Комиссии от 14 августа. Тщательно проанализировав предоставленные Венгрией объяснения, Европейская комиссия сделала вывод, что ее серьезные замечания не были рассмотрены.