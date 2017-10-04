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Главная » Мир » Венгрия получила "последнее китайское" предупреждение от Еврокомиссии

Венгрия получила "последнее китайское" предупреждение от Еврокомиссии

Венгрия получила "последнее китайское" предупреждение от Еврокомиссии
Фото из открытых источников

Страна не выполняет свои обязательства по Договору о свободе движения капитала

04.10.17 194
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Европейская комиссия 4 октября вынесла аргументированное мнение – ВТОрой шаг в процедуре нарушения – для Венгрии относительно ее законодательства, касающегося неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа. Об этом говорится на сайте ЕК, передает Европейская правда.

Аргументированное мнение Еврокомиссии по венгерскому закону о НПО последовало после официального сообщения, направленного в Будапешт 14 июля.

У Венгрии теперь есть месяц, чтобы принять необходимые меры, определенные в аргументированном мнении. Если Венгрия не сможет удовлетворительно ответить на претензии Еврокомиссии, она может передать дело в Суд ЕС.

Комиссия решила начать производство против Венгрии из-за невыполнения ее обязательств по Договору о свободе движения капитала.

Нарушения выявлены в положениях закона о НПО, которые косвенно дискриминируют и непропорционально ограничивают пожертвования из-за рубежа организациям гражданского общества.

Еврокомиссия также считает, что Венгрия нарушает право на свободу объединений и право на защиту частной жизни и персональных данных, закрепленных в Уставе фундаментальных прав ЕС.

Венгрия ответила на официальное сообщение Комиссии от 14 августа. Тщательно проанализировав предоставленные Венгрией объяснения, Европейская комиссия сделала вывод, что ее серьезные замечания не были рассмотрены.

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