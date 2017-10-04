Вашингтон поможет Пекину в "продвижении демократии"

Госдеп планирует выделить $1,5 млн "на продвижение верховенства закона, гражданского общества и свободы слова в Китае". Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Государственный департамент США.

В данный момент ведомство занимается поиском подрядчиков, которые смогут "предлагать незамедлительное достижение результата, в долгосрочной перспективе способствовать продвижению прав человека, а также иметь потенциал к реализации за рамками программы финансирования Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США".

Власти США подчеркивают, что особое внимание будущим исполнителя стоит уделить борьбе за независимость китайской судебной системы, помощи особо уязвимым слоям населения, а также отстаиванию прав трудящихся в соответствии с международными стандартами. В опубликованном на сайте Госдепартамента США докладе по соблюдению прав человека в мире отмечается, что КНР — "авторитарное государство", где ведущие правительственные посты занимают члены Коммунистической партии Китая.

Напомним, Китай осудил новые санкции США против КНДР