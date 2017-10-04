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Главная » Мир » Ежедневно австралийские коты убивают миллионы птиц

Ежедневно австралийские коты убивают миллионы птиц

Ежедневно австралийские коты убивают миллионы птиц
Фото: Look.com.ua

Правительство страны выделило на борьбу с кошками $23 млн

04.10.17 551
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Одичавшие и домашние коты в Австралии ежедневно убивают примерно 1 млн птиц.

К такому выводу пришли местные ученые, которые собрали данные порядка сотни региональных исследований о популяции котов и их предпочтительной диете.

На данные исследования ссылаются мировые СМИ.

Одичавшие коты ежегодно уничтожают 316 млн птиц, тогда как их домашние сородичи лишают жизни еще 61 млн пернатых. Истреблению подвержены 338 типов птиц — почти половина всех местных австралийских видов.

Из них 71 вид находится под угрозой полного уничтожения. Как, например, ночной попугай, единственного представителя которого нашли и пометили в августе 2015 года, спустя 25 лет после последней документально зафиксированной встречи.

Жестокое влияние кошачьих на пернатую фауну Австралии началось с тех пор, как европейцы завезли их на материк во время его колонизации. Австралийское правительство выделило на борьбу с кошками $23 млн. В июне началось обустройство свободной от котов зоны на площади в 69 000 гектаров.

Напомним, в Ирландии ищут "обнимальщика кошек".

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