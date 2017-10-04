Цезий с Фукусимы распространился почти на 100 км вдоль береговой линии

Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей. Эта катастрофа стала самой серьезной со времен Чернобыля в 1986 году.
Ученые обнаружили новый неожиданный источник радиации в окрестностях японской атомной электростанции "Фукусима-1".
Им оказался цезий, распространившийся почти на 100 километров вдоль береговой линии.
По словам авторов исследования, на которое ссылаются мировые СМИ, уровни загрязнения не настолько высоки, чтобы вызывать беспокойство о здоровье жителей региона, но новый источник радиации следует учитывать "при управлении районами, в которых расположены атомные электростанции".
Напомним, 11 марта 2011 года произошло сильнейшее в истории Японии землетрясение магнитудой 9,1, которое вызвало цунами с высотой волны более 40 метров. Удар стихии обрушился на побережье, став причиной аварии на АЭС "Фукусима-1", где вышла из строя система охлаждения реакторов. Это привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности.