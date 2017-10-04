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Главная » Мир » Порошенко должен ветировать закон о судебной реформе, - НАБУ

Порошенко должен ветировать закон о судебной реформе, - НАБУ

Порошенко должен ветировать закон о судебной реформе, - НАБУ
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

В бюро отмечают, что раскрытие сложных коррупционных схем в сроки, предусмотренные законопроектом невозможно

04.10.17 584
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НАБУ призывает Петра Порошенко ветировать законопроект о судебной реформе №6232, поскольку он содержит ряд противоречий, способных парализовать работу органов досудебного расследования.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте НАБУ.

Наибольшее беспокойство у ведомства вызывает предусмотренная проектом поправка к ст. 219 УПК, которая ограничивает сроки досудебного расследования тяжких преступлений до шести месяцев с момента внесения сведений в ЕРДР с возможностью продления еще на полгода. В бюро отмечают, что раскрытие и расследование сложных коррупционных схем в такие сжатые сроки невозможно.

В НАБУ приводят пример, когда при расследовании вывода средств за границу детективы обнаруживают цепочку, состоящую в среднем из семи-десяти звеньев, через которые украденные деньги перечисляются конечным бенефициарам.

"Для получения доказательств по делу детективы должны проанализировать банковские операции предприятий каждого звена. При таких обстоятельствах только на раскрытие банковской тайны согласно ст. 164 УПК детективу понадобится минимум семь-десять месяцев, не говоря о дальнейшем проведении экспертных исследований", - говорится в сообщении.

По мнению НАБУ, еще один риск новых норм УПК - закрытие в судебном порядке производств, в которых сроки досудебного следствия превышают полгода, по инициативе самих фигурантов расследований.

Также в предложенных поправках к УПК отсутствуют переходные положения, которые бы выводили из-под действия кодекса текущие дела, где пока никому не объявлено о подозрении, считают в бюро.

Среди других спорных изменений в ведомстве называют правки, внесенные в ст. 132, 234, 242 и 303 УПК.

В НАБУ убеждены, что подобные изменения заблокируют расследование тяжких и особо тяжких преступлений и сделают невозможным привлечение виновных к ответственности.

"Национальное бюро призывает президента Украины не допустить блокирование работы органов досудебного расследования, ветировав противоречивые изменения в Уголовного процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

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