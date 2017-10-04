В Аликанте ввели штрафы для тех, кого стошнит мимо водопровода

Городские власти испанского города Аликанте издали постановление, согласно которому ужесточается система штрафов за неисполнение действующего законодательства о соблюдении чистоты в столице одноименной провинции.

Как сообщает "Испания по-русски", проблему загрязнения улиц этот город испытывает с середины прошлого века, когда сюда, привлеченные дешевизной, начали прибывать туристы из других городов Испании и стран Европы.

Сейчас переполненные мусорные урны и контейнеры, обильно орошенные мочой опоры фонарей и стены зданий, а также тротуары с прилипшей жвачкой и размазанными собачьими экскрементами давно уже стали привычными составляющими городского пейзажа. В связи с этим мэрия Аликанте решила не только усилить полицейские патрули за счет привлечения дополнительных сотрудников, но и ввела новую систему штрафов, действие которой направлено против загрязнения окружающей среды.

Отныне тем, кто будет бросать любой мусор – будь то бумага или окурок – на тротуар, грозит штраф в размере до €210. Желающим изрыгнуть содержимое желудка в публичном месте придется искать водосток; иначе за отправление такой нужды они будут вынуждены раскошелиться на €300. Аналогичное наказание светит любителям покормить бездомных животных в непредусмотренных для этого местах или даже просто оставить там еду для них. Те же €300 выложат владельцы автомобилей, которые решат устроить автомойку на улицах, стоянках и во дворах, а максимальное наказание (€510) для нарушений, чья степень оценивается как легкая, понесут компании и частные лица, не снявшие рекламные объявления по истечении означенного срока.

Заплатить €780 в муниципальную казну будут должны те нерадивые владельцы баров, кафе, ресторанов, магазинов и киосков, мусор из которых остается лежать на улице после окончания рабочего дня. Такой же штраф предусмотрен для них, равно как и для частных лиц, которые выбрасывают отходы в неположенном месте или в неположенное время. Наконец, для злостных нарушителей законодательства Аликанте о соблюдении чистоты, наносящих серьезный ущерб окружающей среде и способных ухудшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе, прописаны штрафы в размере от €1530 до €3000.