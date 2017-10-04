Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты РФ

Глава Кремля напомнил, что по закону президентская кампания должна быть объявлена в конце ноября-начале декабря

Владимир Путин пока не решил, будет ли он баллотироваться на пост президента России на выборах в 2018 году.

Об этом он заявил во время пленарного заседания в рамках форума "Российская энергетическая неделя" в Москве, сообщают Вести.Ru.

Вопрос от модератора дискуссии звучал так: "Решили ли вы, против кого будете баллотироваться?".

На что российский лидер ответил: "Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще".

Владимир Путин напомнил, что по закону президентская кампания должна быть объявлена в конце ноября-начале декабря.

"Думаю, что к этому времени основные претенденты публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы", — пояснил глава государства.

Напомним, "Ленинград" отметит выдвижение Путина в президенты новым клипом.