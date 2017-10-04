США рассекретили данные о советских ракетах

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) рассекретило документы с анализом запуска Советским Союзом первого искусственного спутника.
Документы опубликованы на сайте ведомства, на который ссылаются мировые СМИ.
Среди материалов оказались отчеты и записи ведомства, которые представлялись президенту Эйзенхауэру по советской космической и ракетной программам. Многие из них дают новые данные о начальном этапе советской космической и баллистической программ.
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"Сегодня, в 60-ю годовщину первого запуска спутника, ЦРУ выпустило сборник ранее не публиковавшихся документов по программе "Спутник". В подборку вошли разведданные ЦРУ и анализ советских программ с 1955 по 1960-е годы. Среди них 59 документов и 440 страниц, представляющих новую информацию для общественности", — говорится в аннотации к документам.
Напомним, WikiLeaks обнародовал документы ЦРУ о системе управления ракетами для истребителей.