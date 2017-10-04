Каталонская Жирона официально разорвала отношения с Мадридом

Каталонский город Жирона объявил о том, что с сегодняшнего дня не будет сотрудничать с официальным Мадридом.

Об этом в Twitter сообщила глава этого города Марта Мадренас.

По ее словам, горсовет не будет согласовывать свои действия с королем, гражданской гвардией и национальной полицией.

Мэдренас объяснила, что в первую очередь такое решение было принято из-за того, что полиция действовала крайне жестоко по отношению к гражданам, "которые мирно защищали право голоса и свободу выражения".

Соответствующее решение городского совета она выложила в общий доступ.

Напомним, 2 октября на непризнанном центральной властью Испании рефрендуме 99% опрошенных проголосовали за государственную независимость края, которую каталонский парламент может провозгласить в одностороннем порядке уже 9 октября.